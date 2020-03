“Nunca me imaginé que iba a extrañar tanto a un conejito, ni nunca me imaginé que me iba a producir semejante dolor su partida. Nunca imaginé extrañar retar a alguien porque me haga pis en el sillón o la cama, o que se suba rápido a algún lado y me mire con cara de travieso, o barrer los mini regalitos que dejabas por toda la casa”, agregó el joven, relatando los divertidos y emotivos momentos vividos con el animal desde su llegada al hogar.