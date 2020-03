Eran otros tiempos, los últimos de los años grises de Franco, un tiempo donde los niños no podían ser inscriptos en las escuelas si no estaban bautizados. El mismo Imanol fue anotado como Manuel María porque no se permitían nombres que no figuraran en el santoral cristiano. Pero en los ’80, España se sumergió en ese tiempo de destape y libertad conocido como la “movida”. Con otros artistas él también aplicó la regla del “tres por uno”. Tres días para trabajar, divertirse y crear y uno para dormir.