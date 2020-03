Por otro lado, e intentando aplicarle un poco de humor a la situación, Susana deslizó la posibilidad de que las personas se ejerciten durante la cuarentena. “Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirate al suelo a hacer abdominales, y pensá: ‘me quedo, pero dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados’”, dijo, y sugirió: “No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo”.