El cantante hizo una referencia del motivo por el que creó la canción desde el lugar donde se comenzaron a tomar medidas preventivas: “Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos”, sostuvo el cantautor. “Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya", finalizó.