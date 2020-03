Belloso señaló que su aislamiento no fue un pedido médico: “Me guardé por decisión mía. Pero hoy me enteré que para los que viajaron a Italia y a otras zonas europeas es obligatoria la cuarentena de dos semanas". El actor está encerrado en su casa hace varios días, por lo que le queda una semana más para poder volver a su vida cotidiana. De igual manera, hace una salvación: “Como ahora no tengo trabajo, estoy relajado y puedo hacerla. No quiero ponerme en el lugar de las personas que tienen que cumplir obligaciones, que debe ser un problema. Aunque pienso que tampoco es tan grave y son sólo dos semanas, para evitar algo peor".