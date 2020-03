“Entonces le pregunté qué quería decir a Vitico, que tiene un poco más escuela que yo, y me explicó: ‘Esa botella la voy a sacar de acá, no obstante lo cual, me gusta’. Y ahí comprendí más o menos lo que quería decir”, recordó Pappo ante la periodista Maitena Aboitiz. El Carpo quedó tan flasheado con la explicación de su colega guitarrista que usó la frase en la letra de “No obstante lo cual” (Cabaret), uno de los temas de Que sea Rock, el disco de Riff de 1997. “A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer; no obstante lo cual, para mí hago lo que está bien”, dice la parte más suave de la canción.