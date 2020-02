—Algunas de las violas ya no están más en mi poder. Pasaron cosas muy feas. Cuando uno sufre una desgracia como la que yo padecí se te acerca gente para ofrecerte ayuda y otra para ventajearte. Tengo casi todas las de su última etapa musical. Cuando mi viejo falleció, sé que el manager de esa época se quedó con una sin decirme nada y que varios comenzaron a tomar algunos de sus objetos. Y un vecino de La Paternal me avisó de eso, me volví loco de la bronca y fui al taller y recuperé lo que pude. Una situación maliciosa, porque nunca pensé que parte de nuestro entorno reaccionaría así. Parte de mi familia llegó a poner escribanos para certificar lo que recuperaba del taller. Fueron momentos de dolor y de confusión. Yo no podía pensar con claridad y quedé a merced de personas llenas de codicia y de mezquindad que abusaron de esa situación de debilidad por la que atravesaba. Había perdido a mi viejo y no pude cuidar algunas de las cosas que el más amaba, como una guitarra Les Paul de color negro que él me había regalado, en público, en la presentación de Buscando un amor (el último disco de estudio Pappo). Sin ningún derecho, Florencia -su ex novia- la retuvo y se negó a devolvérmela. Ella sabía que esa viola era mía por la clara voluntad de mi viejo. Intenté recuperarla y el mismo ex productor del que te hablé antes, enterado de la situación, me dijo que confiara en él. Afirmó: “Yo te la consigo”. En medio de esa confusión mental, me estafó. Dijo que yo, por pura formalidad, debía dejar firmada una constancia de que la guitarra era de él, que yo renunciaba a la propiedad, y así lo hice. Me dijo que confiara en él, que la íbamos a conseguir, que la iba a recuperar para después devolvérmela, que yo tenía que firmar un papel que renunciaba a la guitarra para que Florencia, la ex novia de mi viejo, sepa que yo no la tendría en mis manos. La recuperó, pero se la quedó para él. Abusó de mi estado de indefensión emocional. Me estafó. Consulté con el abogado Daniel Llermanos, el que era juez, y me dijo que él haría gestiones legales para recuperar mi guitarra. Espero que lo logre y me gustaría mucho que el Presidente de la Nación, que tanto admiraba a mi papá, a quien como te conté le regalé una viola de él, se ocupara del tema. Pappo es ya una figura emblemática del rock argentino y es repudiable la actitud del ex productor. Si el abogado la recupera, trataré de ir armando un lugar para exponer al público que amaba a mi viejo las cosas que él más quería como esa guitarra negra Les Paul.