Corría el año 2001 cuando, durante una entrevista en Much Music, El Carpo perdió la paciencia. Sentado en una banqueta, el músico mostró a cámara que se le había roto el pantalón. En un intento por hacer un chiste, el conductor del programa le dijo que estaba en “una etapa Julio Bocca”. A Pappo no le agradó el comentario, le respondió “no me gusta que me verduguees en cámara”, se levantó y se fue.