“Pasaron tantos años. La he perdonado, me he olvidado, me he acordado...", recordó sobre los conflictos que vivió con su ex mujer desde que se separaron. “Más allá del enojo y las circunstancias, cuando pasan cosas públicas, a mí no me gusta. Sobre todo sobre cosas que no han sido ciertas. Hay cosas que son subjetivas, puntos de vista, que incluso puedo estar de acuerdo, pero hay cosas que son concretas y que, para mí, ella faltó a la verdad. Mezcló todo porque lo que estaba discutiendo era un cinco por ciento que queda, y se lo voy a dar, como le di todo el resto. Todo lo que le tenía que dar, se lo di No significa que le tengo que dar plata. Le tengo que dar las acciones, y va a pasar. Nunca me escondí, siempre cumplí con todas mis obligaciones", aclaró sobre lo que resta de la división de bienes en las que quedaron involucradas un porcentaje de las acciones de Polka.