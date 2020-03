Por su parte, enfatizó en lo que más le enojó del conflicto con Araceli González: “Sentí que ella había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho que no estaba hecha la división de bienes. Me enojé. No soy careta. Dijo algo que era falso. La división se hizo hace 17 años, y el 10 por ciento que quedaba, que eran cinco para mí y cinco para ella, según la Justicia, iba a cumplir". Me dolió mucho porque en un momento tan delicado de lo que está sucediendo con las mujeres, el hecho de poner en la bolsa que ‘las mujeres nos tenemos que defender’... (en referencia a la frase que había utilizado Araceli). Ensuciar una causa tan fuerte con estas cosas... A mí no me gusta la manzana venenosa”, dijo la ex pareja de Griselda Siciliani.