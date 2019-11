Atenta a las palabras de su invitada, Susana recordó que a ella “las leyes” no la ayudaron cuando se divorció de Mario Sarrabayrouse, en 1967. Según sus palabras, su ex marido no le pasó “ni una mamadera” después de separarse, a pesar de que su hija, Mecha, era apenas una niña. A lo que Araceli señaló: “Siempre las mujeres… Te sentís en desventaja…. Decís: ‘Uy, para qué lo dije, para qué hablo’. ¡Siempre quedamos en desventaja! Hay una tendencia a decir ‘no está bien, no sabemos qué reclama’. Es algo común”.