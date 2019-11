Ante tanta evidencia contundente –hoy en manos de la Justicia- me resulta francamente incomprensible y desconcertante escucharla decir “jamás conseguí la división de bienes” o “he firmado papeles que me mostraban, sin saber qué firmaba”. Suena descabellado. No hace falta aclarar que ningún juicio de divorcio puede ser tramitado por las partes sin el patrocinio de abogados. Sencillamente no es viable. Entonces, ¿cómo se entiende cuando dice que no sabía lo que estaba firmando si estaba siendo defendida, amparada y asesorada por sus letrados? No resulta creíble tanta ingenuidad. ¿Acaso yo también debería preguntarme qué estuve firmando a lo largo de estos años?