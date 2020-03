“Hace 15 días que me vienen dando vueltas y, sinceramente, yo siento que mi cuerpo no tiene ni tiempo, ni fuerzas para dar más vueltas. Y gracias que tengo grandes amigos que me están haciendo la segunda, ocupándose, escribiendo, insistiendo, y rogando a los distintos estamentos, que son los que deberían agilizar la gestión, para que ese bendito medicamento llegue felizmente a mis manos, y así, poder alentar una mejora, y hasta quizás una cura a mi mal, que parece insistentemente perverso, sin ésos amigos no sé si estaría todavía aquí”, sostuvo Gady haciendo referencia a las personas cercanas que lo ayudan a combatir sus problemas de salud.