“Estos últimos cuatro años de prácticamente silencio de mi parte con respecto a lo que estoy viviendo, fueron necesarios, ya que tuve que entender para qué tenía que pasar por esto. Yo jamás me pregunté por qué. Sí, siempre estuve atento de ver para qué. Ese foco me permitió transitar este duro camino con mucha fuerza y convicción. Y, de cierta manera, esta pesadilla que llevo todavía en mis hombros se transformó desde el minuto cero en una oportunidad. Todavía me queda un tramo fuerte por recorrer, pero cada vez la luz se ve más cerca y más brillante. Y hasta puedo percibir su temperatura”, empezó leyendo Caramelito.