Los rumores y las especulaciones son el combustible de Mötley Crüe. Que si Nikki Sixx no se habla con Tommy Lee, que si dejan de tocar para siempre, que si Mick Mars está tan enfermo que realmente no va a tocar nunca más… o que si vuelve en la siguiente gira. Lo que está claro, hasta ahora, es que resurgen en junio junto a Poison, Def Leppard y Joan Jett and The Blackhearts, en una gira que durará, por lo menos, hasta septiembre de este año. Corabi no se fue bien, ya que resentido por lo brusquedad con que lo despidieron y disconforme con los créditos del disco en el que participó, demandó a sus ex compañeros por unos millones de dólares y se encargó de decir que no volvería a tocar con ellos. No vale la pena ser tan drásticos, el rock business tiene sus misterios y sus puertas suelen quedar entreabiertas.