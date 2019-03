Sixx explicó luego cómo el mismo dealer lo inyectó y luego lo dejó tirado: "Me arremangó la camisa y me pinchó aquella mierda. Tan pronto como aquel caballo explotó en mi corazón, supe que estaba jodido. Perdí el conocimiento y cuando desperté me encontré colgando de los hombros del dealer. Me estaba acarreando como si fuese una bolsa de basura. Noté una arcada y vomité. El dealer me dejó en el suelo. Tenía el cuerpo azul, los pantalones llenos de hielo y los brazos y el pecho cubiertos de moratones. Me habían golpeado con un bate para intentar reanimarme. Al ver que no despertaba se disponían a dejarme por muerto en la basura. Pero me desperté y vomité sobre sus botas".