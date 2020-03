—(Suspira) La verdad que no es lo que más me divierte porque soy bastante vergonzoso sobre este tema. Cuando me enojo o me cebo con este tema, pienso: “Si yo fuera el editor, ¿qué haría?”. Y sí, haría lo mismo. No me puedo quejar. También debo decir que he recibido un trato sumamente cordial cuando contamos nuestra relación, que fue un hecho fortuito. Soy psicoanalizado, así que esta frase me condena: el inconsciente es más potente que la racionalidad de uno.