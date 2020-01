A la inversa: ¿acaso no puede CFK opinar del caso Nisman? No. No puede desde el día que dijo “sí, juro” como vice. No debe. Ya no es más la ciudadana rasa que no interfiere en la institucionalidad. Es la vicepresidenta de la Nación. La respuesta es no para lo que creemos en el sistema republicano tradicional que impide la intromisión, hasta de opinión, de un poder sobre el otro. Si CFK cree que el proceso es malo, y hay que imitar a Netflix, lo que debe hacer es comparecer en el juicio como tercero interesado y argumentar con los recursos de la ley. Para los que creen que la república es un detalle formal pasado de moda que debe aggiornase con, por ejemplo, instituciones paparruchescas de juicio sumario que crean delitos como el lawfare a gusto y piacere del que manda, no pasa nada con que la vice pida que los jueces hagan justicia como en el documental que se ve por 8 dólares de suscripción y no, como propone Juan Alberdi, en el debido proceso.