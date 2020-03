“Fui mamá de grande (a mis 45) y me encantaría serlo nuevamente, solo que sería una locura en esta familia monoparental que decidí formar. Si mi embarazo me hubiera dejado inverso a lo que soy hoy, usaría lo mismo y me habría dejado de teñir también. Me rompe soberanamente las petunias teñirme una vez a la semana (porque me tenía que teñir una vez a la semana para no parecer un zorrino con la franja Blanca en las raíces). Vivo plena y soy pragmática. Hago lo que quiero en la mayoría de las oportunidades y lo que puedo en otras”, señaló.