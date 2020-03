Héctor, aún habiendo conocido la fama después de interpretar a Capilla en Campeones de la vida, seguía recordando a Caetano agradecido: “Él se vino a Buenos Aires y me dijo que cuando hiciera algo me llamaría, entonces hizo un corto que se llama Cuesta Abajo y me convocó. Con el premio que ganó ese trabajo hizo el libro para Pizza, Birra, Faso y me volvió a llamar”.