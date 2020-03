Suárez enfrentó los rumores de un nuevo embarazo hace algunos días atrás, luego de que comenzara a circular la versión tras unas fotos donde se le veía una pequeña pancita a la actriz, que hacía sospechar de la llegada de otro bebé. “Yo no tengo más nada para decir, hace como un mes que están diciendo lo mismo. Y a mí nadie me lo preguntó. Uno se cansa, porque hablan y después hay que ser buena onda. Yo soy bastante frontal y me cuesta caretearla después. Hay como una presión constante sobre a la mujer, sobre todas, y no entiendo por qué”, sostuvo cuando fue consultada por LAM. Eugenia y Benjamín habían enfrentado a fines del año pasado una fuerte crisis en su relación, en la que estuvieron varias semanas separados.