La llegada de Balbiani a Incorrectas también estuvo teñida de rumores, ya que muchos se preguntaron si la Casán estaba de acuerdo con su incorporación. “Moria ha sido muy generosa conmigo. Cuando empecé en Intrusos ella era la conductora. Me dio una gran mano para que me integre al grupo. Con lo cuál, es un placer para mi trabajar con ella. Respecto a mi incorporación y los rumores de su molestia, tenían que ver con un conflicto de comunicación entre el canal y ella. Pero, en lo personal, no tiene un problema conmigo y lo manifestó a través de Twitter para aclarar las dudas”, aseguró ella.