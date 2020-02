A pesar de que las versiones de la no renovación de Balbiani son muchas, ella decidió hacer caso omiso de las mismas: "Es una pérdida de tiempo ponerse a pensar en versiones conspirativas, yo me quedo con lo que me dijo la producción, que para mí es más que suficiente y es un trabajo que me ha dado mucho, donde he conocido a grandes personas y he aprendido lo que no hubiera aprendido en ningún otro programa”.