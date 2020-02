“Después estuve comiendo en casa de amigos y volví oxigenada. Si bien yo me oxigeno y desdramatizo en el programa, también necesitaba oxigenarme en el mar. Porque, desde que vine de mi casamiento europeo (con el artista plástico Humberto Poidomani), nunca paré. Me agarraron los ensayos de La gran depresión (la obra que protagoniza junto a Nacha Guevara en el Astros), junto con la tele. Y, desde que debuté en el teatro, no tuve ni un día libre. Así que este descanso me vino divino”, concluyó la One.