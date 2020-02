—Sí. Ahora bien, en materia de comunicación, el equipo de Fernández se manejó muy bien entre la designación de Alberto y las PASO, y después por momentos entraron, por la propia dinámica, en un desorden. Sé que el Presidente no cree en la comunicación, y también sé que están trabajando, siempre aclarando en no caer en esa locura macrista en la que un publicista era el jefe político de un gobierno; me refiero a Durán Barba. Argentina es muy tendiente a pasar de un lado a otro: si Cristina usaba la Cadena Nacional, Macri no; si Macri usaba mucho el marketing y la comunicación colectiva, Alberto no usa ninguna de esas herramientas. Hay que encontrar un punto intermedio. Y este gobierno, como casi todo en el país, se define por lo opuesto: todavía no sabemos qué es Alberto, sí sabemos que no es Macri. Del mismo modo Macri se definía diciendo que no era Cristina. Y cuando finalmente descubrimos que era Macri, fue un desastre: sepultó la economía. Estamos en la etapa donde Alberto se define por lo que no es, y no por lo que es.