No se detiene. Ni siquiera en vacaciones, las mismas que ella no deseaba. Porque luego de su regreso a Buenos Aires desde su querida Mar del Plata, adonde viajó pese a que El Trece no quiso -muy a su pesar- que condujera sus clásicos almuerzos en el Costa Galana, Mirtha Legrand continuó con su sana costumbre: ir al teatro. Y La gran depresión, protagonizada por Moria Casán y Nacha Guevara, fue la obra elegida en la Calle Corrientes, dentro de una cartelera teatral porteña que define como “fantástica”.