—¿Quién maneja el poder? Esa es la gran pregunta. Lo que ha pasado en estas horas ha reforzado el valor de esa incógnita. Lo que sucedió con esto de los presos políticos. La reunión del presidente con (Axel) Kicillof, al término de la cual sale (Sergio) Berni diciendo que en la Argentina hay presos políticos... El hecho de que la ministra de Seguridad de la Nación (Sabina Frederic) increíblemente tiene que ir a la provincia de Buenos Aires a negociar con Berni cómo van a hacer las cosas. A mí me llama mucho la atención que Alberto Fernández no se dé cuenta de eso. Es un hecho preocupante. Te confieso que no deja de sorprender que en forma tan abierta haya aparecido a dos meses de gobierno.