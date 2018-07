No obstante, Nancy confesó que "volvería a trabajar con Ángel de Brito", aunque remarcó que no desea volver a ser panelista. "En el programa de José María (Listorti) me insistieron mucho, yo ya no estoy en condición psicoanalítica para estar de panelista de nadie, tengo ganas de ser cabeza de elenco", reveló con respecto a su futuro.