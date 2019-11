Pero cinco hijos no parecían ser suficientes para el ex jugador. A principios de este año, su abogado Matías Morla sorprendió al mundo al asegurar que Diego tendría otros tres hijos, y quizás un cuarto, en Cuba. Serían de la época en la que el ex futbolista estuvo haciendo un tratamiento de rehabilitación en Varadero, por lo que tendrían entre 18 y 20 años. ¿Los nombres? Dos mujeres, Joana y Lu, y dos varones, Javielito y el que todavía no estaría confirmado, Harold. Es verdad que en la isla caribeña muchos dudan de la veracidad de esta información, ya que nunca se comentó por allí nada sobre la existencia de ningún hijo de Maradona. Pero, según el letrado, El Diez estaría dispuesto a reconocerlos.