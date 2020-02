“Nosotras somos amigas, nos conocemos, nos queremos y había que subir al escenario para ver qué pasaba. Según lo que dicen, hay química”, le había contado Nacha a Teleshow . “Ella es súper frágil. La persona más frágil que conocí en mi vida, en cuanto a la sensibilidad… Un papelito. Y me dan como ganas de protegerla -había contado Moria sobre su compañera en las tablas-. De hecho, soy medio mamá. Cuando está medio flojina, me tomo un avión y me voy a tomar el té con ella…”. Y tiene razón la cantante: esa química -que le han dicho- se aprecia sobre las tablas.