Un mes después de que Heather presentara los papeles de divorcio, su mejor amiga, Denise Richards, también presentaba los suyos para separarse de su marido el actor Charlie Sheen. Okey, hasta ahí nada raro. Dos amigas que se separan al mismo tiempo. Pero... aparecieron unas fotografías donde Richards estaba muy cariñosa con Sambora. Gran pelea gran y una Heather que le grita a su amiga y ante todos los vecinos –vivían en el mismo barrio-: “¡Tú no existes para mí! ¡Estás muerta!". Denise en cambio fue menos visceral: “Deseo que le vaya bien a Heather. Desgraciadamente, nuestra amistad se ha acabado y eso me entristece”. Sambora en tanto desmentía el romance a través de su representante. Finalmente el ex de Heather blanqueó con la ex amiga de su mujer.