En noviembre pasado, la propia Agustina había contado en las redes sociales por qué había elegido llamar Andes a su hijo, y lo hizo a través de un romántico posteo en el cual le habla de su pareja a su bebé. “Andes, este es tu papá y es una de mis personas favoritas en este mundo. Ama el arte y por sobre todo, el arte que encuentra en rincones impensados. Lo vas a ver tomando mate con artesanos, recorriendo provincias, sumando kilómetros de tierra, paisajes, historias y aventuras. También lo vas ver buscando como hacer llegar una moto sierra a algún artista que la necesita en el medio del monte, la selva, o la puna. Prestando el oído a algún amigo o desconocido, lo vas a ver haciendo algún fueguito, cocinando rico, rodeado de amigos, escuchando radio nacional, pintando por las noches, sacando fotos, moldeando arcilla, dibujando, embarrado y riendo fuerte, pero creando,¡siempre creando! Y por sobre todo, lo vas a escuchar horas hablando de Argentina a quien sea, desde un extranjero hasta los vecinos del barrio, con tanta pasión que contagia! Sí, Argentina vibra en sus venas. Por eso te llamas Andes, tu papá ama la cordillera. Y bueno, sí, es verdad, yo también crecí ahí. Aunque sabemos, hijo, que vos elegiste tu nombre, de eso no tenemos duda. Él me invitó a intencionarte, él me agarró la mano y me invitó a que seas un sueño manifestado. Siento que es el mejor padre que podes tener. Todos los que conocemos a tu papá sabemos lo que decimos, tiene el corazón más grande que vi en mi vida. Es la persona más creativa que conozco y hace que todo siempre sea mágico. No podría describir a tu papá en palabras. No importa tanto eso, entiendo porqué lo elegiste. ¡Qué bendición de padre tenés, hijo! Por más Martin Jorges en este mundo. Te amo”.