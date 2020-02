“Ella no está bien, no le gustó nada lo que le hicieron”, continuó y agregó que la joven se comunicó con personal que trabaja en la revista para que removieran el posteo, pero que se negaron. Es por eso que decidió iniciar acciones legales y el próximo 14 de febrero tienen una audiencia de mediación por daños y perjuicios. “Buscamos un resarcimiento económico por el daño ocasionado. Y si no hay acuerdo conciliatorio, iremos a juicio”, advirtió Cipolla.