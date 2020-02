Marcos aseguró que ellos no tienen ninguna bandera política: "Si hay que criticar al kirchnerismo, a Cambiemos o a uno de izquierda, no me interesa. “Es un espacio independiente que no recibe subsidios municipales ni provinciales, solo del Instituto Nacional del Teatro, que nos da el subsidio de ‘funcionamiento de sala’ que ayuda a pagar la luz y el gas, es un ente antártico, no depende de ningún gobierno y no condiciona, lo cual es fundamental”, insistió.