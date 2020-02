A los 15, ya fanática de Led Zeppelin, The Rolling Stones y, en especial, Pink Floyd, me enamoré de las líneas de saxo del emblemático Dark Side Of The Moon. Pedí por favor a mis padres que me compraran el instrumento. Entendieron que mi pasión por la música iba en serio y ese año llegó un saxo alto Yamaha, que aún conservo. Les estaré agradecida por siempre. Tocaba sin parar sobre “Us And Them”, “Money” y otros. Recuerdo el grito de una vecina: “¡Eh, vos, todo bien con la trompetita, pero a ver si aflojamos un poco…!”. Instalé paneles acústicos y preparé el ingreso a la Escuela de Música Popular de Avellaneda.