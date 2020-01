- Benjamin Biolay se presentará en el Teatro Astral de Buenos Aires, en marzo, así como habrá giras europeas con él. Eso nos tiene muy entusiasmados, así que no puedo quejarme. Además, compartiremos conciertos con Fernando Kabusacki, tanto al estilo de los que dimos en el Planetario como con la idea inmediata de acompañar a Tony Levin en su próxima visita a Argentina. En paralelo, seguiremos presentando Intuición de Michelle Bliman, una artista que me encanta y que tiene una banda juvenil maravillosa, en la cual suelo colarme con la batería. Grabó un disco divino, con canciones de su pluma y participaciones de Hernán Jacinto, Javier Malosetti, Matías Mendez y Pablo Gonzalez de IKV, entre otros. Como plus, fantaseo con escribir una novela de ficción, realizar otro álbum personal de bandoneón, y grabar con García cada vez que me lo solicite. El Emperador del Universo tiene con qué.