—Si dependiera del escándalo, voy muerta. Muerta, muerta; muerta completa. Le tengo mucho rechazo al escándalo. Me parece que no suma. Me aburre, no me seduce. No me atrae. No puedo mirar los programas de chimentos. No me interesan. Y te diría que para mirar (Marcelo) Tinelli puedo darle volumen en el momento que están bailando y apagar el volumen después, porque cuando están bailando hay excelencia, hay maravilla, hay trabajo; todo lo demás no me interesa. Por ahí me estoy cavando una fosa diciendo esto que estoy diciendo…