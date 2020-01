“¿Esto sirve? No. Quita la retención de agua que se puede tener generada por la alimentación que retiene líquidos, entonces la persona se deshidrata. No se pierde grasa con una faja, sino la obesidad se solucionaría envolviéndose, esto es perdida de liquido momentánea, pero no es para nada aconsejable”, agregó y dijo que la pérdida de grasa es un proceso más complejo: “Lo único que la quita es una lipo o su utilización como combustible”.