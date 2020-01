Lamentablemente ese fue solo un episodio de discriminación que le tocó vivir entre varios. Su llegada a la Argentina, hasta que logró hacerse un nombre sobre las pasarelas no fue fácil. “Me costó. Además recuerdo que siempre eran ‘diez modelos y una exótica’, que era yo, de a poco me fui imponiendo. Recuedo que en un desfile hice la primera pasada y cuando iba a salir para la segunda la dueña de la marca me dijo que no fuera, que tenía que salir a bailar: ‘No, yo soy modelo, no sé bailar’, le respondó y le dije que no lo haría y que si no desfilaba igual me tendría que pagar. Me planté, me pagó y me fui”.