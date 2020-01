Antes de pasarle la posta a Novaresio, Fantino, además, elogió el clásico de todas las noches de América. “No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que dejar vivo un programa, nada; ni 40 puntos de rating, que nunca hice, así que no sé cómo será. Pero acá hicimos un rating muy alto, hemos ganado Martín Fierro (como mejor programa periodístico). Esta sensación de que te vas a conducir otro programa dentro del canal y queda vivo lo que hiciste, es única”. Porque en una industria tan particular como la televisiva, donde muchos envíos no prosperan, el también relator de fútbol considera que “no es moco de pavo" hacer un programa durante 11 temporadas, nada menos que 2427 emisiones.