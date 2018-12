"Las mujeres denunciamos cuando podemos, no cuando queremos, porque este medio es machista y no te creen —explicó la panelista del ciclo de América—. Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente. Estuvo sentado en esa mesa. Ese día, Tato Young se quedó al lado mío hasta que me tomé un taxi. Cuando lo vi le conté a Tato, y él no me dejó un segundo".