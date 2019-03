Teleshow pudo acceder al mensaje de WhatsApp que Asís envió para contar su decisión, mostrando su fastidio por la incorporación del actor al programa: "La comparación con Casero es inevitable. Me bajan el precio. Me devalúan. Pero compensan. Espero que lo hayan hecho a propósito. No por distraídos ni nabos. De pronto me siento incómodo. Y yo no estoy incómodo en ninguna parte", estas fueron las palabras con las que decidió despedirse del programa que lo tuvo como figura destacada durante tres años.