Entonces, se acercó hasta la casa que compartían cuando vivían juntos con el fin de buscar a sus hijas y llevarlas de vacaciones a Mar del Plata -en donde vive la familia del ex jugador de Vélez-, y la empleada le respondió que no había nadie y no sabía cuándo regresaban. “No pude retirar a las nenas. Es la segunda vez que me lo hace”, expresó Cubero a Teleshow manifestando su molestia. Según se supo luego, el novio de Mica Viciconte ya había sacado los pasajes para viajar a Mar del Plata el 16 de enero junto a sus hijas rumbo a La Feliz. Es por eso que se presentó ese día a buscarlas.