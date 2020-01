Fabián Cubero y Nicole Neumann comenzaron el 2020 lejos físicamente, pero no por eso la “guerra” judicial se ha calmado. Todo lo contrario. El 31 de diciembre pasado la modelo sorprendió al contar desde Miami, donde disfruta de unas vacaciones junto a sus tres hijas, que su ex marido le reclama “dos millones de pesos”, sin especificar el motivo de la demanda. “Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada, no sé bien cuál de las dos todavía… ¡estoy en shock!”, confesó en su cuenta en Instagram.