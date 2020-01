Magietti está soltera desde abril del año pasado, luego de terminar su relación de cinco años con Jonás Gutiérrez. A pesar de ser una de las mujeres más bellas del espectáculo, la abogada asegura que por ahora está sola: “No estoy en pareja. Quisiera estar con alguien pero con calma, no estoy apurada. Me gustaría estar con alguien que me enamore, por eso prefiero tomarme tiempo para encontrar el amor”.