También dejó claro el perfil de quienes pueden tener chances -y quienes no- para ocupar un lugar de privilegio en su corazón. "Se descarta el que hace ostentación de un objeto suntuario -explicó con lenguaje técnico, más propio de los pasillos de Tribunales que de una telenovela-. El que ya salió con tres o cuatro famosas tampoco va. Me fijo mucho mucho en las faltas de ortografía de los mensajes; no me gusta la gente que escribe mal. Me mandan fotos desnudos pero esos no los abro. Priorizo la inteligencia. Que sepa hablar bien y tenga linda conversación".