Calu ya había adelantado a mediados de este año el uso que ella realizaba de la copa menstrual, e incluso había subido a su cuenta de Instagram una especie de juego con sus seguidores, donde hablaba de la misma. “Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta. 1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4. Todas las anteriores son correctas”, había señalado desde Nueva York, donde se encuentra viviendo hace un largo tiempo, reforzando sus estudios y trabajo en la actuación.