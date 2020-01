-Obvio. Pero es importante cambiar la conversación cultural. Si seguimos diciendo que el meme y la burla son graciosos no está bueno, y hasta que no te toca a vos no caes. Y está tan naturalizado. Porque es gracioso ver a una persona que se cae y decir “yo en año nuevo, ja ja”. Obvio que es gracioso, pero hace daño. Esas cosas me pregunto: ¿cómo se puede llegar a ser consciente del otro? Todos venimos de una batalla y hay que ser muy respetuosos de con quién te cruzás y cómo te cruzás. Yo ya me cansé de preparame para notas pensando que me van a hacer lo peor, me van a hacer las peores preguntas, me van a poner el peor título… Y en un momento dije: esperá, ¿por qué me someto a esto? No quiero ser parte de un sistema que se mueve así, que para que yo sea conocida tengo que bancarme las peores cosas. No. No es mi búsqueda. Pero también me encantaría que entre todos nos podamos reconstruir y re educar hacia un lugar más copado en el que dejemos que cada uno viva.