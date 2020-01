Valeria Archimó, ex mujer de Marín, contó a Teleshow que ella se enteró por un llamado de la policía que la alertó desde el hospital zonal al que lo habían trasladado. “Cuando me hablaron ‘de un masculino’ casi me descompongo. Después me aclararon que estaba bien y fui para allá”. La bailarina detalló que el productor teatral fue sometido a una serie de estudios y radiografías y que “solo tiene lastimaduras producto del vuelco”.