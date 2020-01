Si bien se encontraba golpeado y dolorido por las lastimaduras, no llamó a una ambulancia, sino que se comunicó con su madre y su tío para que lo asistan, quienes lo fueron a buscar y acompañaron a la guardia del Sanatorio Anchorena. Allí le realizaron todo tipo de estudios que incluyeron tomografías y placas para descartar alguna posible quebradura. “Tuve un sangrado interno porque fue un golpe grande. Por pedido del médico, no puedo hablar mucho, así no se me inflama más el maxilar", indicó el director de Sex, viví tu experiencia, que sufrió heridas en la cara -"tengo un pequeño desplazamiento interno que se acomoda solo"- y en uno de sus hombros.